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Jason Lloyd: As trade rumors swirl, Kevin Love fitting in better than ever with Cavaliers — but anything is possible

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 7, 2017 - 08:19 PM | Updated: February 8, 2017 - 01:06 PM
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Cleveland Cavaliers forward Richard Jefferson (24) reacts with Cleveland Cavaliers forward Kevin Love (0) after Love scored a basket during the second half against the Washington Wizards, Monday in Washington. The Cavaliers won 140-135 in overtime. (AP Photo/Nick Wass)


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