Jason Lloyd: As trade rumors swirl, Kevin Love fitting in better than ever with Cavaliers — but anything is possible

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQmVmb3JlIEtldmluIExvdmUmIzgyMTc7cyB0d28tc3RlcCBkcm9wIGFu
ZCBoZWF2ZSBNb25kYXkgbmlnaHQsIGJlZm9yZSBMZUJyb24gSmFtZXMgbWFkZSBvbmUgb2YgdGhl
IG1vc3Qgc2Vuc2F0aW9uYWwgc2hvdHMgb2YgdGhlIHNlYXNvbiB0byBmb3JjZSBvdmVydGltZSBp
biB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyB0aHJpbGxpbmcgd2luIGF0IHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFdp
emFyZHMsIHRoZXJlIHdhcyBhbm90aGVyIGltcHJlc3NpdmUgYnV0IGxlc3MgZmxhc2h5IEphbWVz
LUxvdmUgaG9va3VwIGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLiA8L3A+PHA+SmFtZXMg
Y2F1Z2h0IGEgcGFzcyBmcm9tIEt5cmllIElydmluZyBpbiB0aGUgbGFuZSwgc3B1biBhbmQgZm91
bmQgYSB3aWRlLW9wZW4gTG92ZSBvbiB0aGUgcGVyaW1ldGVyLiBIaXMgMy1wb2ludGVyIGZyb20g
dGhlIHdpbmcgZXh0ZW5kZWQgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGxlYWQgdG8gMTE2LTExMiB3aXRoIDE6
MTYgbGVmdCBpbiByZWd1bGF0aW9uIGFuZCB0aGUgdHdvIHN0YXJzIGNlbGVicmF0ZWQgd2l0aCBh
IHNjcmVhbWluZywgbGVhcGluZyBoaXAgYnVtcCBiZWZvcmUgSmFtZXMgdGFwcGVkIExvdmUgb24g
dGhlIGNoZXN0IGZvciBhIGpvYiB3ZWxsIGRvbmUuIDwvcD48cD5JdCB3YXMgc2ltaWxhciB0byB0
aGUgaGVhZCBwYXQgSmFtZXMgZ2F2ZSBMb3ZlIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgcmVndWxhdGlvbiwgYWZ0
ZXIgTG92ZSYjODIxNztzIHBpbnBvaW50LXBlcmZlY3QgY2hlc3QgcGFzcyB0cmF2ZWxlZCB0aGUg
bGVuZ3RoIG9mIHRoZSBmbG9vciBhbmQgcmlnaHQgaW50byB0aGUgYXJtcyBvZiBKYW1lcywgd2hv
c2UgZHJpYmJsaW5nLCBwaXZvdGluZyAzLXBvaW50ZXIgd2FzIHRoZSB0eXBlIG9mIGNpcmN1cyBz
aG90IHRoYXQgV2l6YXJkcyBndWFyZCBKb2huIFdhbGwgaW5zaXN0ZWQgSmFtZXMgY291bGQgb25s
eSBtYWtlICYjODIyMDtvbmUgb3V0IG9mIGEgbWlsbGlvbiB0aW1lcy4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5U
aGVyZSBhcmUgY2VydGFpbiwgdW5pcXVlIHRyYWl0cyBMb3ZlIGJyaW5ncyB0byB0aGlzIHRlYW0u
IEhpcyByZWJvdW5kaW5nIGFuZCB0aGF0IHBhc3Mgd2VyZSB0d28gb2YgdGhlIG1vcmUgb2J2aW91
cy48L3A+PHA+QXMgdHJhZGUgcnVtb3JzIGNvbnRpbnVlIHRvIHN3aXJsIGFyb3VuZCBMb3ZlLCBo
aXMgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggSmFtZXMgaXMgYWdhaW4gdW5kZXIgc2NydXRpbnkgZm9sbG93
aW5nIGEgcmVwb3J0IGluIHRoZSBOZXcgWW9yayBEYWlseSBOZXdzIHRoYXQgSmFtZXMgaXMgcHVz
aGluZyB0aGUgQ2F2cyB0byBzZW5kIExvdmUgdG8gdGhlIE5ldyBZb3JrIEtuaWNrcyBpbiBleGNo
YW5nZSBmb3IgZ29vZCBidWRkeSBDYXJtZWxvIEFudGhvbnkuIEphbWVzLCBMb3ZlIGFuZCBjb2Fj
aCBUeXJvbm4gTHVlIHN0cm9uZ2x5IHJlZnV0ZWQgdGhlIGNsYWltLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0
JiM4MjE3O3MgdHJhc2gsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5kIHRoZSBndXkgd2hv
IHdyb3RlIGl0IGlzIHRyYXNoLCB0b28sIGZvciB3cml0aW5nIHRoYXQsIGVzcGVjaWFsbHkgZHVy
aW5nIHRoZSBnYW1lIGxpa2UgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSByZWxhdGlvbnNoaXAgYmV0
d2VlbiBKYW1lcyBhbmQgTG92ZSBjZXJ0YWlubHkgc2VlbXMgdG8gaGF2ZSBldm9sdmVkIGZyb20g
dGhlaXIgZWFybHkgZGF5cyB0b2dldGhlciwgd2hlbiBKYW1lcyB3YXMgc3VidHdlZXRpbmcgTG92
ZSBvbiBzb2NpYWwgbWVkaWEuIFRlYW0gb2ZmaWNpYWxzIHdpbGwgYWNrbm93bGVkZ2UgdGhhdCB0
aGUgY2hlbWlzdHJ5IGJldHdlZW4gdGhlIHR3byBzdGFycyB3YXMgZnJpZ2lkIGJhY2sgdGhlbi4g
PC9wPjxwPk9uIE1vbmRheSwgZml2ZSBvZiBKYW1lcyYjODIxNzsgY2FyZWVyLWhpZ2ggMTcgYXNz
aXN0cyB3ZW50IHRvIExvdmUuIFRoZSBvbmx5IHBsYXllciB3aG8gYmVuZWZpdGVkIG1vcmUgd2Fz
IFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24sIHdobyBzY29yZWQgc2l4IHRpbWVzIG9uIHBhc3NlcyBmcm9tIEph
bWVzIHByaW1hcmlseSBpbiBwaWNrLWFuZC1yb2xsIHNpdHVhdGlvbnMuIDwvcD48cD5JbiBmYWN0
LCBKYW1lcyBoYXMgc2V0IExvdmUgdXAgZm9yIG1vcmUgc2hvdHMgdGhpcyBzZWFzb24gdGhhbiBo
ZSBoYXMgYW55IG90aGVyIHRlYW1tYXRlICYjODIxMjsgSmFtZXMgaXMgYXZlcmFnaW5nIDIuMSBh
c3Npc3RzIHBlciBnYW1lIG9uIHBhc3NlcyB0byBMb3ZlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIGxlYWd1
ZSYjODIxNztzIGRhdGEuIFRoZSBuZXh0LWNsb3Nlc3QgdGVhbW1hdGUgaXMgQ2hhbm5pbmcgRnJ5
ZSwgd2hvIEphbWVzIGZpbmRzIDEuNCB0aW1lcyBwZXIgZ2FtZSBmb3IgYmFza2V0cy4gPC9wPjxw
PlRoYXQgYXNzaXN0IGZpZ3VyZSBoYXMgc3RlYWRpbHkgcmlzZW4gZXZlcnkgc2Vhc29uLCBmcm9t
IDEuNiB0aGVpciBmaXJzdCBzZWFzb24gdG9nZXRoZXIgdG8gMS43IGxhc3QgeWVhciBhbmQgbm93
IDIuMS4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHNpZ25pZmljYW50IGp1bXAgdGhhdCBpcyBtb3JlIGEgc2lnbmFs
IG9mIExvdmUmIzgyMTc7cyBmaXQgdGhpcyBzZWFzb247IEphbWVzIHdhcyBhbHdheXMgbG9va2lu
ZyBmb3IgaGltLCBMb3ZlIGlzIGp1c3QgbWFraW5nIG1vcmUgc2hvdHMgbm93LiA8L3A+PHA+VGhl
IGZlZWxpbmcgd2l0aGluIHRoZSBDYXZzIGhhcyBhbHdheXMgYmVlbiB0aGF0IExvdmUgaXNuJiM4
MjE3O3Qgb2ZmLWxpbWl0cyBpbiB0cmFkZSBkaXNjdXNzaW9ucywgdGhleSBqdXN0IHdlcmVuJiM4
MjE3O3QgY29tZm9ydGFibGUgbW92aW5nIGhpbSBpbiBhIG9uZS1mb3Itb25lIGRlYWwgZm9yIEFu
dGhvbnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtKdXN0IGJlY2F1c2UgYSB0ZWFtIHdhbnRzIHlvdSBhbmQgdGhl
eSBhc2sgYWJvdXQgeW91IGFuZCB0aGV5IHdhbnQgeW91IG9uIHRoZWlyIHRlYW0sIHRoYXQgZG9l
c24mIzgyMTc7dCBtZWFuIHdlIHdhbnQgdG8gdHJhZGUgeW91LiBUaGF0IGp1c3QgbWVhbnMgcGVv
cGxlIGxpa2UgeW91IGFuZCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHRyeWluZyB0byBhY3F1aXJlIHlvdSwmIzgy
MjE7IEx1ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7S2V2aW4gc2hvdWxkIGJlIGhhcHB5IHRoYXQgdGVhbXMgd2Fu
dCBoaW0uIEJ1dCBoZSYjODIxNztzIG5vdCBnb2luZyBhbnl3aGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
YXQgd2FzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIEx1ZSBvciBHZW5lcmFsIE1hbmFnZXIgRGF2aWQgR3JpZmZp
biBlbXBoYXRpY2FsbHkgc3RhdGVkIExvdmUgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgdHJhZGVkLiBPZiBj
b3Vyc2UsIGZvcm1lciBjb2FjaCBEYXZpZCBCbGF0dCBzYWlkIHRoZSBzYW1lIHRoaW5nIGR1cmlu
ZyBzdW1tZXIgbGVhZ3VlIGluIDIwMTQsIGluc2lzdGluZyBBbmRyZXcgV2lnZ2lucyAmIzgyMjA7
d2FzbiYjODIxNzt0IGdvaW5nIGFueXdoZXJlLiYjODIyMTsgQSBtb250aCBsYXRlciwgaGUgd2Fz
IG9uIGEgZmxpZ2h0IHRvIE1pbm5lc290YS4gPC9wPjxwPktuaWNrcyBQcmVzaWRlbnQgUGhpbCBK
YWNrc29uIGlzIHNvIGRldGVybWluZWQgdG8gcmlkIGhpbXNlbGYgb2YgQW50aG9ueSwgbWVhbndo
aWxlLCB0aGF0IGhlIHRvb2sgdG8gVHdpdHRlciBvbiBUdWVzZGF5IHRvIHRha2UgYW5vdGhlciBq
YWIgYXQgaGlzIGJlbGVhZ3VlcmVkIHN0YXIuIEFmdGVyIEJsZWFjaGVyIFJlcG9ydCYjODIxNztz
IEtldmluIERpbmcgd3JvdGUgdGhhdCBBbnRob255IGlzIG1vcmUgY29tZm9ydGFibGUgd2l0aCBo
aXMgbGlmZSBpbiBOZXcgWW9yayB0aGFuIGhlIGlzIHRyeWluZyB0byB3aW4gYSBjaGFtcGlvbnNo
aXAsIGFuZCB0aGF0IGxhY2sgb2YgYSB3aW5uaW5nIG1lbnRhbGl0eSBpcyB3aHkgSmFja3NvbiB3
YW50cyByaWQgb2YgaGltLCBKYWNrc29uIHR3ZWV0ZWQ6ICYjODIyMDtCbGVhY2hlciYjODIxNztz
IERpbmcgYWxtb3N0IHJpbmdzIHRoZSBiZWxsLCBidXQgSSBsZWFybmVkIHlvdSBkb24mIzgyMTc7
dCBjaGFuZ2UgdGhlIHNwb3Qgb24gYSBsZW9wYXJkIHdpdGggTWljaGFlbCBHcmFoYW0gaW4gbXkg
Q0JBIGRhemUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5HcmFoYW0gd29uIGEgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlw
IGF0IEdlb3JnZXRvd24gaW4gMTk4NCBiZWZvcmUgSmFja3NvbiBjb2FjaGVkIGhpbSBmb3Igb25l
IHNlYXNvbiB3aXRoIHRoZSBBbGJhbnkgUGF0cm9vbnMgb2YgdGhlIENvbnRpbmVudGFsIEJhc2tl
dGJhbGwgQXNzb2NpYXRpb24uICA8L3A+PHA+SXMgSmFja3NvbiBhdCB0aGUgcG9pbnQgd2hlcmUg
aGUmIzgyMTc7cyB3aWxsaW5nIHRvIGp1c3QgZ2l2ZSBBbnRob255IGF3YXkgdG8gYmUgcmlkIG9m
IGhpcyBjb250cmFjdD8gSGUgcmVhY2hlZCB0aGF0IHBvaW50IHdpdGggSi5SLiBTbWl0aCBhIGZl
dyB5ZWFycyBhZ28gYW5kIHdhcyB3aWxsaW5nIHRvIGluY2x1ZGUgSW1hbiBTaHVtcGVydCBqdXN0
IHRvIGdldCBvdXQgZnJvbSB1bmRlciBTbWl0aCYjODIxNztzIGNvbnRyYWN0LiBMZUJyb24gaGFw
cGlseSBzY29vcGVkIHVwIFNtaXRoLCB3aG9tIGhlIGxpa2VkIGRlc3BpdGUgU21pdGgmIzgyMTc7
cyBzaGFreSByZXB1dGF0aW9uIGFtb25nIGxlYWd1ZSBleGVjdXRpdmVzLCBhbmQgdHVybmVkIGhp
bSBpbnRvIGFuIGludGVncmFsIHBpZWNlIG9mIGEgY2hhbXBpb25zaGlwIHRlYW0uIDwvcD48cD5D
b3VsZCBKYW1lcyBhbmQgdGhlIENhdnMgZG8gdGhlIHNhbWUgd2l0aCBBbnRob255PyBQZXJoYXBz
LCBidXQgbm8gb25lIHdpdGhpbiB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGJlbGlldmVzIHRoZSBLbmlja3Mg
YXJlIHRoYXQgZGVzcGVyYXRlIHlldCB0byBqdXN0IHVubG9hZCBoaW0gZm9yIHNwYXJlIHBhcnRz
LiBMb3ZlLCBtZWFud2hpbGUsIGlzIGRpc21pc3NpbmcgdGhlIGxhdGVzdCB0d2lzdCBpbiB0aGlz
IG5ldmVyLWVuZGluZyBzYWdhLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1doYXQgZG8gdGhleSBzYXk/IEEgbGll
IGdldHMgaGFsZndheSBhcm91bmQgdGhlIHdvcmxkIGJlZm9yZSB0aGUgdHJ1dGggaGFzIGEgY2hh
bmNlIHRvIHB1dCBoaXMgcGFudHMgb24sJiM4MjIwOyBMb3ZlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIGp1c3Qgbm90IHRydWUuIEl0JiM4MjE3O3MgYWxtb3N0IGxhdWdoYWJsZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkFsbW9zdC4gTm90IHF1aXRlLiBUaGUgdHJhZGUgZGVhZGxpbmUgaXMgc3RpbGwgdHdvIHdl
ZWtzIGF3YXkuIEFueXRoaW5nIGlzIHBvc3NpYmxlLjwvcD48cD5KYXNvbiBMbG95ZCBjYW4gYmUg
cmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5q
bGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8u
Y29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50
d2l0dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29t
L0phc29uTGxveWRBQko8L2E+LiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.