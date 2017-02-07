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Jason Lloyd: As trade rumors swirl, Kevin Love fitting in better than ever with Cavaliers — but anything is possible

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 7, 2017 - 08:19 PM

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Jason Lloyd: As trade rumors swirl, Kevin Love fitting in better than ever with Cavaliers — but anything is possible - 8:19 PM

WASHINGTON: Before Kevin Love’s two-step drop and heave Monday night, before LeBron James made one of the most sensational shots of the season to force overtime in the Cavaliers’ thrilling win at the Washington Wizards, there was another impressive but less flashy James-Love hookup earlier in the fourth quarter.

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