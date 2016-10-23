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Jason Lloyd: Enjoy Cavaliers’ title now because owner Dan Gilbert’s bill for it soon will come due

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 23, 2016 - 05:28 PM | Updated: October 24, 2016 - 09:33 AM
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Cleveland Cavaliers owner Dan Gilbert tosses glass beads into the crowd during a parade celebrating the Cleveland Cavaliers' NBA Championship in downtown Cleveland Wednesday, June 22, 2016. (AP Photo/Gene J. Puskar)

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