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Cavaliers

Jason Lloyd: Enjoy Cavaliers’ title now because owner Dan Gilbert’s bill for it soon will come due

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 23, 2016 - 05:28 PM
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Cleveland Cavaliers owner Dan Gilbert tosses glass beads into the crowd during a parade celebrating the Cleveland Cavaliers' NBA Championship in downtown Cleveland Wednesday, June 22, 2016. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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