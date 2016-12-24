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Jason Lloyd: Finals rematch is exciting on Christmas Day but doesn’t alter the big picture

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 24, 2016 - 03:39 PM
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In this June 19, 2016 file photo, Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) gestures after scoring against the Cleveland Cavaliers during the second half of Game 7 of basketball's NBA Finals in Oakland, Calif. The Warriors started the season with a 24-game winning streak and finished 73-9, the greatest season in NBA history. But, in an astounding twist against Cleveland, the Warriors became the first team ever to blow a 3-1 lead in the NBA Finals, dropping the last two games in Oakland, no less. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File)


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