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Jason Lloyd: Kevin Love or Carmelo Anthony? The Cavs’ shot at another NBA title could depend on the answer to that question

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 4, 2017 - 04:21 PM | Updated: February 5, 2017 - 12:06 AM
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New York Knicks' Carmelo Anthony (7) beats Cleveland Cavaliers' Kevin Love to the ball during the second half of a gameOct. 25, 2016 in Cleveland. (AP Photo/Phil Long)


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