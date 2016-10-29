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Jason Lloyd: We know Cavaliers are better, but will that be good enough?

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 29, 2016 - 03:07 PM

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