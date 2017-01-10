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Jazz 100, Cavaliers 92

Jazz 100, Cavaliers 92: Cavs out of tune in loss to Jazz

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 10, 2017 - 11:30 PM | Updated: January 11, 2017 - 12:28 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) passes the ball as Utah Jazz's Rudy Gobert (27) and Gordon Hayward (20) defend in the first half Tuesday in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)


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STORRS, Conn.: UConn’s women’s basketball team is on the verge of winning its 91st consecutive game, which would break its own NCAA Division I record that was set between 2008 and 2010.

The Huskies play Saturday at SMU, a team that is 10-6 and just lost to Tulane. UConn’s streak ranks among the most impressive in sports, but there are plenty of others. Here’s a look at some of them:

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