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Jazz 100, Cavaliers 92

Jazz 100, Cavaliers 92: Cavs out of tune in loss to Jazz

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 10, 2017 - 11:30 PM | Updated: January 11, 2017 - 12:28 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) passes the ball as Utah Jazz's Rudy Gobert (27) and Gordon Hayward (20) defend in the first half Tuesday in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)


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