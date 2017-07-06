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Just-traded Jamal Crawford interested in Cavaliers after Hawks’ buyout

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 6, 2017 - 07:36 PM | Updated: July 7, 2017 - 08:30 AM
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Los Angeles Clippers guard Jamal Crawford shoots during practice before the start of Game 6 of a first-round playoff series against the Utah Jazz in April 2017, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)


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