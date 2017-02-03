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Kevin Love, Cavaliers downplay trade rumors

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: February 3, 2017 - 06:31 PM
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New York Knicks' Carmelo Anthony (7) beats Cleveland Cavaliers' Kevin Love to the ball during the second half of a gameOct. 25, 2016 in Cleveland. (AP Photo/Phil Long)


 

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