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Kevin Love named Eastern Conference reserve, will join teammates LeBron James, Kyrie Irving at All-Star Game

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 26, 2017 - 07:56 PM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love (left) and Sacramento Kings' Willie Cauley-Stein go up for a rebound during the second half Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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