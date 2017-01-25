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Kings 116, Cavaliers 112: Cavs struggle from free-throw line, blow 10-point lead in fourth quarter of another frustrating loss

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 25, 2017 - 10:08 PM | Updated: January 26, 2017 - 01:37 PM
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Sacramento Kings' Anthony Tolliver (43) and Matt Barnes (22) defend Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) during the second half Wednesday in Cleveland. The Kings won 116-112. (AP Photo/Tony Dejak)


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