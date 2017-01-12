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Kyrie Irving, Cavaliers struggling to find offensive rhythm

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 12, 2017 - 04:15 PM

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Kyrie Irving, Cavaliers struggling to find offensive rhythm - 4:15 PM

PORTLAND, ORE.: It’s not for a lack of effort. After all, Kyrie Irving has been on the floor early for extra shots prior to each of the Cavaliers’ last three morning shootarounds.

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