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Kyrie Irving, Cavaliers struggling to find offensive rhythm

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 12, 2017 - 04:15 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving passes the ball as Portland Trail Blazers center Mason Plumlee defends during the first half Wednesday in Portland. The Blazers won 102-86. (AP Photo/Steve Dykes)


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