Kyrie Irving finds ways to beat Warriors; Cavs seek ways to beat anybody without LeBron

PHA+QVVCVVJOIEhJTExTLCBNSUNILjogV2hlbiB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIG5lZWRlZCBhIGJhc2tl
dCB0byB3aW4gYSBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gR2FtZSA3IGxhc3QgSnVuZSwgSi5SLiBTbWl0aCBz
ZXQgdGhlIHNjcmVlbiB0aGF0IHRvb2sgZGVmZW5zaXZlIHdoaXogS2xheSBUaG9tcHNvbiBhd2F5
IGZyb20gZGVmZW5kaW5nIEt5cmllIElydmluZy4gSW4gdGhlIEdvbGRlbiBTdGF0ZSBXYXJyaW9y
cyYjODIxNzsgc3dpdGNoLWV2ZXJ5dGhpbmcgZGVmZW5zaXZlIHNjaGVtZSwgU3RlcGggQ3Vycnkg
d2FzIGd1YXJkaW5nIElydmluZyB3aGVuIGhlIGhpdCB0aGUgYmlnZ2VzdCBzaG90IGluIENhdnMg
aGlzdG9yeS48L3A+PHA+WWV0IGdpdmVuIGEgc2ltaWxhciBzY2VuYXJpbyBpbiB0aGUgQ2F2cyYj
ODIxNzsgQ2hyaXN0bWFzIERheSB2aWN0b3J5IGFnYWluc3QgdGhvc2Ugc2FtZSBXYXJyaW9ycywg
SXJ2aW5nIGVsZWN0ZWQgdG8ga2VlcCBUaG9tcHNvbiBvbiBoaW0uIENhdnMgY29hY2ggVHlyb25u
IEx1ZSBhY2tub3dsZWRnZWQgSW1hbiBTaHVtcGVydCYjODIxNztzIHNjcmVlbiBpbiB0aGUgYmFj
a2NvdXJ0IHdhcyBzdXBwb3NlZCB0byBzd2l0Y2ggU2hhdW4gTGl2aW5nc3RvbiBvbnRvIElydmlu
ZywgYnV0IHRoaXMgdGltZSBJcnZpbmcgZXNzZW50aWFsbHkgcmVqZWN0ZWQgdGhlIHNjcmVlbiBh
bmQgYWxsb3dlZCBUaG9tcHNvbiB0byBzdGF5IG9uIGhpbS4gPC9wPjxwPlRob21wc29uIGRlZmVu
ZGVkIElydmluZyYjODIxNztzIGdhbWUtd2lubmluZyBzaG90IHBlcmZlY3RseSBTdW5kYXksIGJ1
dCBpdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgbWF0dGVyLiBJcnZpbmcmIzgyMTc7cyB0dXJuYXJvdW5kIGp1bXBl
ciBmcm9tIG5lYXIgdGhlIGVsYm93IGdhdmUgdGhlIENhdnMgdGhlIHN0dW5uaW5nIGNvbWUtZnJv
bS1iZWhpbmQgdmljdG9yeS4gPC9wPjxwPlNvIHdlcmUgdGhlIHR3byBwbGF5cyByZWxhdGVkPyBE
aWQgSXJ2aW5nIHRha2luZyB0aGUgc2NyZWVuIGluIEdhbWUgNyB0byBnZXQgYXdheSBmcm9tIFRo
b21wc29uIGhhdmUgYW55dGhpbmcgdG8gZG8gd2l0aCByZWplY3RpbmcgaXQgb24gQ2hyaXN0bWFz
PyBJcnZpbmcgaW5zaXN0cyB0aGV5IHdlcmUgbm90LiBJbiBmYWN0LCBoZSBiZWdhbiBhbnN3ZXJp
bmcgYmVmb3JlIHRoZSBlbnRpcmUgcXVlc3Rpb24gd2FzIGV2ZW4gYXNrZWQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtOby4gTm9wZS4gRG9uJiM4MjE3O3QgZXZlbiBkbyBpdCwmIzgyMjE7IElydmluZyBzYWlkLiAm
IzgyMjA7TGlrZSBJIHNhaWQsIGl0IHdhcyBqdXN0IHR3byBjb21wZXRpdG9ycyBnb2luZyBhdCBp
dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPklydmluZyBvZmZlcmVkIGEgJiMxNzM7c2ltaWxhciBleHBsYW5hdGlv
biBhZnRlciB0aGUgZ2FtZSBTdW5kYXkgYW5kIHJlZnVzZWQgdG8gZGVsdmUgYW55IGRlZXBlciBh
ZnRlciB0aGUgQ2F2cyBsb3N0IHRvIHRoZSBQaXN0b25zIG9uIE1vbmRheS4gSXJ2aW5nIGhhcyBu
b3cgZ290dGVuIHRoZSAmIzE3MztiZXR0ZXIgb2YgdGhlIFdhcnJpb3JzIHR3aWNlIGluIHNpeCBt
b250aHMuIDwvcD48cD5UaGUgbmV4dCB0aW1lIHRoZXNlIHRlYW1zIHdpbGwgZ2V0IGEgcGllY2Ug
b2YgZWFjaCBvdGhlciBpcyBNYXJ0aW4gTHV0aGVyIEtpbmcgSnIuIERheSBpbiBhYm91dCB0aHJl
ZSB3ZWVrcy4gPC9wPjxwPkluIHRoZSBtZWFudGltZSwgdGhlIENhdnMgd2lsbCB0cnkgdG8gc29s
dmUgc29tZSBvZiB0aGUgd29ybGQmIzgyMTc7cyBiaWdnZXN0IHJpZGRsZXMsIHN1Y2ggYXMgd2h5
IHRoZXkgY2FuJiM4MjE3O3Qgc2VlbSB0byB3aW4gd2hlbiBMZUJyb24gSmFtZXMgc2l0cy4gVGhl
eSYjODIxNztyZSAwLTMgd2l0aG91dCBKYW1lcyBpbiB0aGUgbGluZXVwIHRoaXMgc2Vhc29uIGFu
ZCA0LTE4IGluIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIHNlYXNvbnMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNztt
IHByZXR0eSBzdXJlIGl0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgdGhlIGJsYW1lIG9uIG1lIGFuZCBL
ZXYgW0xvdmVdIGFuZCBob3cgd2UgY2FuJiM4MjE3O3Qgd2luIHdpdGhvdXQgQnJvbiwmIzgyMjE7
IElydmluZyBzYWlkLiA8L3A+PHA+VHdvIEFsbC1TdGFycyBzaG91bGQgYmUgZW5vdWdoIHRvIGJl
YXQgdGhlIFBpc3RvbnMsIGV2ZW4gb24gdGhlIHNlY29uZCBuaWdodCBvZiBhIGJhY2sgdG8gYmFj
ay4gQnV0IHRoZSBDYXZzIHJlbHkgb24gSmFtZXMgc28gaGVhdmlseSBtb3N0IG5pZ2h0cyB0aGF0
IHdoZW4gaGUgaXNuJiM4MjE3O3QgaW4gdGhlcmUsIGl0IGFsbW9zdCBmZWVscyBsaWtlIGEgcmln
aHQtaGFuZGVkIGJhdHRlciBzd2luZ2luZyBhcm91bmQgYW5kIGJhdHRpbmcgbGVmdC1oYW5kZWQg
Zm9yIG9uZSBuaWdodC4gPC9wPjxwPkphbWVzIHJlc3RpbmcsIHBhcnRpY3VsYXJseSB3aXRoIFNt
aXRoIGFscmVhZHkgb3V0IGluanVyZWQsIGZvcmNlcyBMdWUgdG8gc3RhcnQganVnZ2xpbmcgaGlz
IHJvdGF0aW9uLiBHdXlzIGxpa2UgTWlrZSBEdW5sZWF2eSwgS2F5IEZlbGRlciBhbmQgSmFtZXMg
Sm9uZXMgaGF2ZSByZWNlaXZlZCB0aGVpciBiaWdnZXN0IG1pbnV0ZXMgbGF0ZWx5IG9uIG5pZ2h0
cyBKYW1lcyBoYXMgcmVzdGVkLiBCdXQgc2luY2UgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBwbGF5IG11Y2gg
b3RoZXJ3aXNlLCB0aGVpciByaHl0aG0gd2l0aCBzb21lIG9mIHRoZSBvdGhlciByZWd1bGFycyBz
ZWVtcyBkaXNqb2ludGVkLiBFdmVuIHRoZSBvdGhlciByZWd1bGFycyBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZl
IHRoZWlyIHNhbWUgcmh5dGhtLCBhcyAmIzE3MztldmlkZW5jZWQgYnkgTW9uZGF5JiM4MjE3O3Mg
c2Vhc29uLWhpZ2ggMjIgdHVybm92ZXJzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHN0aWxsIGhhdmUgZW5v
dWdoIHRhbGVudCB0byB3aW4sIHRoYXQgZ29lcyB3aXRob3V0IHNheWluZywmIzgyMjE7IExvdmUg
c2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCB0YWtlIHRoZSBiZXN0IHBsYXllciBpbiB0aGUgd29ybGQgb2ZmIHlv
dXIgdGVhbSwgaGUganVzdCBtZWFucyBzbyBtdWNoIHRvIHVzLiBIaXMgdXNhZ2UgaXMgc28gaGln
aCBpbiB3aGF0IHdlIGRvIHdpdGggYm90aCB1bml0cyB0aGF0IHdoZXRoZXIgaXQmIzgyMTc7cyB0
aGUgc3RhcnRpbmcgdW5pdCBvciB0aGUgc2Vjb25kIHVuaXQsIHlvdSB0YWtlIGhpbSBhd2F5IGZy
b20gb3VyIHRlYW0gYW5kIHdlIGxvc2UgYSBsb3QsIG5hdHVyYWxseS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9m
IGNvdXJzZSwgdGhpcyBvbmx5IGJlY29tZXMgYW4gaXNzdWUgaWYgSmFtZXMgaXMgaW5qdXJlZCB0
byB0aGUgcG9pbnQgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIG1pc3NpbmcgcGxheW9mZiBnYW1lcy4gSW4gd2hp
Y2ggY2FzZSwgdGhlIENhdnMgbWlnaHQgYmUgZG9vbWVkIGFueXdheS4gRm9yIG5vdywgTHVlIGlz
biYjODIxNzt0IGNvbmNlcm5lZCBhYm91dCB0aGUgcmVjb3JkIHdpdGhvdXQgaGltLiBBIGJldHRl
ciBtZWFzdXJpbmcgc3RpY2sgaXMgaG93IHRoZSBDYXZzIHBlcmZvcm0gd2hlbiBoZSBpcyBvdXQg
b24gdGhlIGZsb29yIGFuZCB3aGVuIElydmluZyBpcyBoaXR0aW5nIGRpZmZpY3VsdCBqdW1wZXJz
IGluIHRoZSBmYWNlIG9mIHRoZSBXYXJyaW9ycyYjODIxNzsgYmVzdCBwbGF5ZXJzLiA8L3A+PHA+
JiM4MjIwO1dlIGV4cGVjdCB0byBoYXZlIExlQnJvbiBbaW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb25dLCYjODIy
MTsgTG92ZSBzYWlkIHdpdGggYSB3cnkgc21pbGUuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHdlIHNob3VsZCBi
ZSB3aW5uaW5nIGdhbWVzIHdpdGhvdXQgaGltLiBXZSBhcmUgY2FwYWJsZS4gJiM4MjMwOyBXZSYj
ODIxNztsbCBhbGwgcGljayBlYWNoIG90aGVyIHVwLCBrbm9jayBvbiB3b29kLCB3ZSYjODIxNzts
bCBoYXZlIFN3aXNoIFtTbWl0aF0gYmFjayBhbmQgaGF2ZSBldmVyeWJvZHkgYmFjayBbaW4gdGhl
IHBsYXlvZmZzXSBhbmQgcGxheWluZyB3ZWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFzb24gTGxveWQgY2Fu
IGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQ2F2cyBibG9nIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vY2F2cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5v
aGlvLmNvbS9jYXZzPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cudHdpdHRlci5jb20vSmFzb25MbG95ZEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVy
LmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.