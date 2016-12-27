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Kyrie Irving finds ways to beat Warriors; Cavs seek ways to beat anybody without LeBron

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 27, 2016 - 07:06 PM | Updated: December 27, 2016 - 08:43 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) and Golden State Warriors' Andre Iguodala (9) battle for a loose ball in the second half Sunday in Cleveland. The Cavaliers won 109-108. (AP Photo/Tony Dejak)


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