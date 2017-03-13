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Larry Sanders joins Cavaliers, big week for putting the pieces together could be in store

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 13, 2017 - 01:53 PM | Updated: March 13, 2017 - 08:04 PM
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In this Dec. 2014, file photo, Milwaukee Bucks' Larry Sanders reacts after fouling Los Angeles Clippers' Blake Griffin during a game in Los Angeles. With an open roster spot and needing frontcourt help, the Cleveland Cavaliers met Wednesday, with Sanders, the free-agent forward who stepped away from the game following the 2014-15 season. (AP Photo/Danny Moloshok, File)


 

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