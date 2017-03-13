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Larry Sanders joins Cavaliers, big week for putting the pieces together could be in store

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 13, 2017 - 01:53 PM | Updated: March 13, 2017 - 05:39 PM

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Larry Sanders joins Cavaliers, big week for putting the pieces together could be in store

HOUSTON: The Cavaliers hit the reset button on acquiring the rim protector they’ve long sought, with Larry Sanders undergoing a physical in Cleveland Monday morning and signing a contract in the afternoon.

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