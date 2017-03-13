Larry Sanders joins Cavaliers, big week for putting the pieces together could be in store

PHA+SE9VU1RPTjogVGhlIENhdmFsaWVycyBoaXQgdGhlIHJlc2V0IGJ1dHRvbiBvbiBhY3F1aXJp
bmcgdGhlIHJpbSBwcm90ZWN0b3IgdGhleSYjODIxNzt2ZSBsb25nIHNvdWdodCwgd2l0aCBMYXJy
eSBTYW5kZXJzIHVuZGVyZ29pbmcgYSBwaHlzaWNhbCBpbiBDbGV2ZWxhbmQgTW9uZGF5IG1vcm5p
bmcgYW5kIHNpZ25pbmcgYSBjb250cmFjdCBpbiB0aGUgYWZ0ZXJub29uLjwvcD48cD5DYXZzIEdl
bmVyYWwgTWFuYWdlciBEYXZpZCBHcmlmZmluIGFubm91bmNlZCB0aGUgc2lnbmluZyBhbmQgdGhh
dCB0aGUgdGVhbSB3YWl2ZWQgQW5kcmV3IEJvZ3V0IHRvIG1ha2Ugcm9vbSBvbiB0aGUgcm9zdGVy
IGZvciBTYW5kZXJzLjwvcD48cD5JbiBoaXMgY2FyZWVyLCBTYW5kZXJzIGhhcyBhdmVyYWdlZCA2
LjUgcG9pbnRzLCA1LjggcmVib3VuZHMgYW5kIDEuOCBibG9ja2VkIHNob3RzIGluIDExMyBnYW1l
cy4gSGlzIGJlc3Qgc2Vhc29uIGNhbWUgd2l0aCB0aGUgQnVja3MgaW4gMjAxMi0xMywgd2hlbiBo
ZSBhdmVyYWdlZCA5LjggcG9pbnRzIGFuZCA5LjUgcmVib3VuZHMgaW4gNzEgZ2FtZXMuIFRoZSAx
NXRoIG92ZXJhbGwgcGljayBvZiBNaWx3YXVrZWUgaW4gMjAxMCwgU2FuZGVycyBiYXR0bGVkIGFu
eGlldHkgYW5kIGRlcHJlc3Npb24gYWZ0ZXIgaGUgd2FzIHJlbGVhc2VkIGJ5IHRoZSBCdWNrcyBv
biBGZWIuIDIxLCAyMDE1LjwvcD48cD5TYW5kZXJzIHRhbGtlZCB0byB0aGUgQ2F2cyBiZWZvcmUg
dGhlIEZlYnJ1YXJ5IHRyYWRlIGRlYWRsaW5lLCBidXQgdGhlIENhdnMgbGFuZGVkIEJvZ3V0IGlu
c3RlYWQuIEJ1dCBoZSBmcmFjdHVyZWQgaGlzIGxlZnQgZmlidWxhIDU4IHNlY29uZHMgaW50byBo
aXMgQ2F2cyBkZWJ1dCBNYXJjaCA2IGFnYWluc3QgdGhlIE1pYW1pIEhlYXQuPC9wPjxwPlNhbmRl
cnMgZG9lcyBoYXZlIHNvbWUgYmFnZ2FnZS4gSGUgd2FzIHR3aWNlIHN1c3BlbmRlZCBmb3IgbWFy
aWp1YW5hIHVzZSBpbiAyMDEzLTE0LiBBIENhdnMgb2ZmaWNpYWwgY29uZmlybWVkIHRvIEphc29u
IExsb3lkLCBub3cgd2l0aCBUaGUgQXRobGV0aWMsIGZvciBPaGlvLmNvbSB0d28gd2Vla3MgYWdv
IHRoYXQgU2FuZGVycyB3YXMgYXJyZXN0ZWQgbGFzdCB5ZWFyIG9uIGEgZmVsb255IGNoYXJnZSBp
biBMb3MgQW5nZWxlcy4gQWNjb3JkaW5nIHRvIExvcyBBbmdlbGVzIFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBE
ZXBhcnRtZW50IHJlY29yZHMsIFNhbmRlcnMgd2FzIGFycmVzdGVkIG9uIEp1bmUgMTIgYW5kIGJv
b2tlZCBpbnRvIHRoZSBWYW4gTnV5cyBqYWlsLCB3aXRoIGhpcyBiYWlsIHNldCBhdCAkNTAsMDAw
LiBMbG95ZCByZXBvcnRlZCB0aGUgQ2F2cyBkaWRuJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSBTYW5kZXJzIHdv
dWxkIGJlIGRpc2NpcGxpbmVkIGJ5IHRoZSBsZWFndWUgaWYgaGUgd2VyZSBzaWduZWQuPC9wPjxw
PkJ1dCBTYW5kZXJzJiM4MjE3OyBhZ2UgKDI4KSwgc2l6ZSAoNi1mb290LTExKSBhbmQgc2tpbGxz
IGZpdCB3aGF0IHRoZSBDYXZzIG5lZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBbiBhdGhsZXRpYyBiaWcgZ3V5
LCBpbmNyZWRpYmxlIHNob3QtYmxvY2tpbmcgc2tpbGxzLCBhbnRpY2lwYXRpb24gYXJvdW5kIHRo
ZSByaW0sIGNhbiBmaW5pc2ggYXJvdW5kIHRoZSByaW0gYW5kIGJsb2NrIHNob3RzIGFuZCBiZWlu
ZyBhYmxlIHRvIGd1YXJkIHBlcmltZXRlciBndXlzIGFzIHdlbGwsJiM4MjIxOyBMZUJyb24gSmFt
ZXMgc2FpZCBiZWZvcmUgU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBzaG9vdGFyb3VuZCBhdCBGcmVlZG9tIEhp
Z2ggU2Nob29sIGluIE9ybGFuZG8uPC9wPjxwPkl0IGNvdWxkIGJlIGEgcHJvbWlzaW5nIHN0YXJ0
IHRvIHdoYXQgY291bGQgYmUgYSBiaWcgd2VlayBmb3IgdGhlIENhdnMuIFRocmVlLXBvaW50IHNw
ZWNpYWxpc3QgS3lsZSBLb3J2ZXIgd2FzIHRvIGhhdmUgaGlzIHNvcmUgbGVmdCBmb290IHJlLWV2
YWx1YXRlZCBhbmQgbWlnaHQgc2VlIGFjdGlvbiBhZnRlciBtaXNzaW5nIHRocmVlIGNvbnNlY3V0
aXZlIGdhbWVzLiBKYW1lcyBzYWlkIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0IHRoYXQgS2V2aW4gTG92ZSB3YXMg
cmV0dXJuaW5nICYjODIyMDt2ZXJ5IHNvb24mIzgyMjE7IGFmdGVyIHVuZGVyZ29pbmcgYXJ0aHJv
c2NvcGljIHN1cmdlcnkgb24gaGlzIGxlZnQga25lZSBvbiBWYWxlbnRpbmUmIzgyMTc7cyBEYXku
IEV2ZW4gaGF2aW5nIHRvIGZhc3QtdHJhY2sgdG8gbGVhcm4gdGhlIHN5c3RlbSwgU2FuZGVycyBz
aG91bGQgYmUgYWJsZSB0byBoZWxwIHRoZSBkZWZlbmRpbmcgY2hhbXBpb24gQ2F2cyBpbXByb3Zl
IHRoZWlyIDIybmQtcmFua2VkIGRlZmVuc2l2ZSBlZmZpY2llbmN5LjwvcD48cD5BIHRlYW0gcmFu
a2VkIG91dHNpZGUgdGhlIHRvcCAxMCBpbiB0aGF0IGNhdGVnb3J5IGhhc24mIzgyMTc7dCBjYXB0
dXJlZCBhbiBOQkEgdGl0bGUgc2luY2UgdGhlIDIwMDAtMDEgTG9zIEFuZ2VsZXMgTGFrZXJzLCB3
aG9zZSByb3N0ZXIgaW5jbHVkZWQgQ2F2cyBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlLjwvcD48cD5Gb2xsb3dp
bmcgU3VuZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgMTE3LTExMiBsb3NzIHRvIHRoZSBIb3VzdG9uIFJvY2tl
dHMgYXQgVG95b3RhIENlbnRlciwgSmFtZXMgZG93bnBsYXllZCB3aGF0IGNvdWxkIGJlIGluIHN0
b3JlIHRoaXMgd2Vlay4gVGhlIENhdnMgcGxheSAgaG9tZSBnYW1lcyBUdWVzZGF5IGFnYWluc3Qg
dGhlIFBpc3RvbnMgYW5kIFRodXJzZGF5IGFnYWluc3QgdGhlIEphenogYmVmb3JlIGxlYXZpbmcg
b24gdGhlaXIgdGhpcmQgdGhyZWUtY2l0eSByb2FkIHRyaXAgb2YgdGhlIG1vbnRoLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7RXZlcnkgd2VlayBpcyBpbXBvcnRhbnQsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7
WW91IHRyeSB0byBidWlsZCBhbmQgYnVpbGQgYW5kIGJ1aWxkIGFuZCBjcmVhdGUgaGFiaXRzIGdv
aW5nIGludG8gdGhlIHBvc3RzZWFzb24uIEl0JiM4MjE3O3Mgbm90IG9uZSB3ZWVrIHRoYXQmIzgy
MTc7cyBiaWdnZXIgdGhhbiBhbm90aGVyLCBub3Qgb25lIGdhbWUgdGhhdCYjODIxNztzIGJpZ2dl
ciB0aGFuIGFub3RoZXIuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBsb25nIHNlYXNvbi4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHBy
b2Nlc3MuIFdlJiM4MjE3O2xsIGZpZ3VyZSBpdCBvdXQuIFdlJiM4MjE3O3JlIGEgdGVhbSB0aGF0
JiM4MjE3O3MgY2FwYWJsZSBvZiBkb2luZyB0aGF0LiBXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSBjb3VwbGUg
aG9tZSBnYW1lcy4gV2Uga25ldyBNYXJjaCB3YXMgZ29pbmcgdG8gYmUgdG91Z2ggd2hlbiB5b3Ug
bG9vayBhdCB0aGUgc2NoZWR1bGUgaW4gdGhlIGJlZ2lubmluZy4gQXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUg
ZGF5LCB3ZSYjODIxNztsbCBmaWd1cmUgaXQgb3V0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RXZlbiB0aG91Z2gg
dGhlIENhdnMgYXJlIDItNSBpbiBNYXJjaCwgTHVlIHdhcyBvbiB0aGUgc2FtZSBwYWdlIGFzIHRo
ZSBmb3VyLXRpbWUgbGVhZ3VlIE1WUC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0p1c3QgZ2V0IGJhY2sgb24gdGhl
IHdpbm5pbmcgdHJhY2suIEdldCBob21lLiBQbGF5IGJldHRlciwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkLjwv
cD48cD5TZXZlbnRlZW4gZ2FtZXMgcmVtYWluIGZvciB0aGUgQ2F2cyAoNDEtMjQpLiBHb2luZyBp
bnRvIE1vbmRheSYjODIxNztzIGdhbWVzLCB0aGV5IGhhZCBhIHR3by1nYW1lIGxlYWQgb24gdGhl
IFdhc2hpbmd0b24gV2l6YXJkcyBhbmQgdGhlIEJvc3RvbiBDZWx0aWNzIGZvciB0aGUgTm8uIDEg
c2VlZCBpbiB0aGUgRWFzdCwgYWx0aG91Z2ggdGhlIENlbHRpY3Mgd2VyZSB0aHJlZSBiZWhpbmQg
aW4gdGhlIGxvc3MgY29sdW1uLjwvcD48cD5MdWUgc2FpZCBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGNhcmUg
YWJvdXQgdGhlIE5vLiAxIHNlZWQgYW5kIGhlIG1lYW50IGl0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIx
NzttIG5vdCBjb25jZXJuZWQuIFRoZXkmIzgyMTc7dmUgc3RpbGwgZ290IHRvIGNhdGNoIHVzLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O2xsIHNlZS4gSWYgeW91JiM4MjE3O3JlIGdv
aW5nIHRvIGJlIGEgY2hhbXBpb25zaGlwIHRlYW0sIHlvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gd2luIG9u
IHRoZSByb2FkLCBhbnl3YXkuIFdlJiM4MjE3O2xsIHNlZSB3aGF0IGhhcHBlbnMuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5LeXJpZSBJcnZpbmcgc2VlbWVkIHRvIGhhdmUgYSBnb29kIHVuZGVyc3RhbmRpbmcgb2Yg
d2hhdCBuZWVkcyB0byBiZSBkb25lIGJlZm9yZSB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gZW5kcy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1dlIHVuZGVyc3RhbmQgd2UgaGF2ZSBhIGxvdCB0byBsZWFybiBhYm91dCBlYWNo
IG90aGVyIGdvaW5nIGZvcndhcmQsIGFzIHdlbGwgYXMgb3VyIGdhbWUgcGxhbiBhbmQgaG93IHdl
IGV4ZWN1dGUsJiM4MjIxOyBJcnZpbmcgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoaXMgaXNuJiM4MjE3O3QgYSBo
YXJkIG1vbnRoLiBUaGVyZSYjODIxNztzIG5vdGhpbmcgdG9vIGhhcmQsIGVzcGVjaWFsbHkgaW4g
dGhlIGdhbWUgb2YgYmFza2V0YmFsbC4gSXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IGdvaW5nIG91dCB0aGVyZSBh
bmQgY29tcGV0aW5nLCBtYWtpbmcgc3VyZSB0aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIGFsbCBpbiB0dW5lLiBP
bmNlIHdlIGFsbCBnZXQgb24gdGhlIHNhbWUgcGFnZSB3ZSYjODIxNztsbCBkZWZpbml0ZWx5IGxv
b2sgbGlrZSBhIGJldHRlciBiYXNrZXRiYWxsIGNsdWIuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QnV0IGFzIG9m
IHJpZ2h0IG5vdywgd2UganVzdCBoYXZlIGEgbG90IG1vcmUgdG8gbGVhcm4uIFRoYXQmIzgyMTc7
cyB3aGF0IGl0IHJlYWxseSBib2lscyBkb3duIHRvLiBUaGlzIGlzIG5vdCBhIHBlcmZlY3QgdGVh
bSByaWdodCBub3cgYW5kIHdlIHVuZGVyc3RhbmQgdGhhdC4gVGhlIGNoYWxsZW5nZXMgcmlnaHQg
bm93IHRoYXQgd2UgZmFjZSB3aWxsIGtpbmQgb2YgZGljdGF0ZSB3aGVyZSB3ZSBhcmUgaW4gdGhl
IG5leHQgdHdvIHdlZWtzLCBuZXh0IHRocmVlIHdlZWtzIGdvaW5nIGludG8gQXByaWwuIEkmIzgy
MTc7bSBsb29raW5nIGZvcndhcmQgdG8gaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIGhlciBibG9n
IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbWFybGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cub2hpby5jb20vbWFybGE8L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
dHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.