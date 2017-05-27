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LeBron is broken down one Lego brick at a time at Cleveland science museum

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 07:30 PM
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A Lego replica of the Key Tower in Cleveland is on display at the Explore It exhibit at the Great Lakes Science Center. (Craig Webb/Akron Beacon Journal)


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