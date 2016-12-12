LeBron James accepts Sports Illustrated’s Sportsperson of the Year Award; Jim Brown, Indians’ Francisco Lindor also receive honors

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By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 12, 2016 - 10:16 PM | Updated: December 13, 2016 - 07:17 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (23) reacts after being called for an offensive foul against the Charlotte Hornets during the second half of an NBA basketball game Saturday, Dec 10, 2016, in Cleveland. The Cavaliers won 116-105. (AP Photo/Ron Schwane)


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