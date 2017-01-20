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LeBron James admires Spurs ability to adapt under coach Gregg Popovich

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 20, 2017 - 10:23 PM | Updated: January 21, 2017 - 08:29 PM
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San Antonio Spurs coach Gregg Popovich yells to his players during the second half of a game against the Milwaukee Bucks, Jan. 10, in San Antonio. Milwaukee won 109-107. (AP Photo/Darren Abate)

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