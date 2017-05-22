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LeBron James admits he ‘didn’t have it in Cavaliers’ 111-108 Game 3 loss to Celtics, confident team will ‘regroup’ for Game 4

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 22, 2017 - 01:44 PM | Updated: May 22, 2017 - 04:48 PM

 

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