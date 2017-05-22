All CATEGORIES
☰ Menu

LeBron James admits he ‘didn’t have it in Cavaliers’ 111-108 Game 3 loss to Celtics, confident team will ‘regroup’ for Game 4

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 22, 2017 - 01:44 PM | Updated: May 22, 2017 - 04:48 PM

MORE IN SPORTS

cavs23_01 Tony Dejak - AP
Cavaliers’ J.R. Smith questions LeBron James’ confidence, looks for more aggressiveness after stunning Game 3 loss to Celtics

INDEPENDENCE: A lack of confidence and LeBron James do not seem to belong in the same sentence.

marla22web
Marla Ridenour: Real test of who’s the more resilient team now coming as Cavaliers get caught daydreaming
City Series baseball postseason final
City Series softball scouting report
citysoft23_03
High school softball / Ellet 18, Firestone 2: Orangemen win 17th consecutive City Series postseason championship - 9:15 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next