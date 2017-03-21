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LeBron James believes NBA rest controversy all about him

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 21, 2017 - 08:03 PM | Updated: March 22, 2017 - 01:05 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (left) LeBron James (center) and J.R. Smith watch from the bench during the first half of a game against the Miami Heat, March 4, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)


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