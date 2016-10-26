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LeBron James, Dwyane Wade make World Series bet

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 26, 2016 - 08:33 PM

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