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LeBron James Family Foundation’s 330 Ambassadors leave Akron’s mark on All-Star Game’s host city, this time with hammers and nails

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 16, 2017 - 07:53 PM | Updated: February 17, 2017 - 03:31 PM
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330 Ambassadors Aaron Brown and Nia Clark work on the exterior of the home Thursday in New Orleans. (Photo courtesy of The LeBron James Family Foundation)


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