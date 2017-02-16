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LeBron James Family Foundation’s 330 Ambassadors leave Akron’s mark on All-Star Game’s host city, this time with hammers and nails

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 16, 2017 - 07:53 PM
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LJFF 330 Ambassadors on the porch of the home after a full day of work on Thursday in New Orleans. (Photo courtesy of The LeBron James Family Foundation)


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