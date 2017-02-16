LeBron James Family Foundation’s 330 Ambassadors leave Akron’s mark on All-Star Game’s host city, this time with hammers and nails

PHA+TkVXIE9STEVBTlM6IEx1bHUgTW9udGVzIGhhZCBuZXZlciBuYWlsZWQgZG93biBhIHBpZWNl
IG9mIGRyeXdhbGwgYW5kIHdhcyBlbWJhcnJhc3NlZCB3aGVuIHNoZSBkaWQgaXQgd3JvbmcgaW4g
aGVyIGZpcnN0IGF0dGVtcHQuPC9wPjxwPkJ1dCBzb29uIHRoZSAxNi15ZWFyLW9sZCBGaXJlc3Rv
bmUgSGlnaCBTY2hvb2wgc29waG9tb3JlIHByb3ZlZCB0byBiZSBhIHdoaXogd2l0aCBoZXIgbWVh
c3VyaW5nIHNraWxscywgYW5kIHRob3NlIHdvcmtpbmcgd2l0aCBoZXIgZGV2ZWxvcGVkIGEgZWZm
aWNpZW50IHN5c3RlbS48L3A+PHA+UmV2ZWxhdGlvbnMgbGlrZSBoZXJzIHdlcmUgc2hhcmVkIGJ5
IHRoZSBvdGhlciAyMiBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBMZUJyb24gSmFtZXMgRmFtaWx5IEZvdW5kYXRp
b24mIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7MzMwIEFtYmFzc2Fkb3JzJiM4MjIxOyBUaHVyc2RheSBpbiB0aGUg
c3RpbGwtSHVycmljYW5lIEthdHJpbmEtc3RyaWNrZW4gQmF5b3UgU3QuIEpvaG4gbmVpZ2hib3Jo
b29kIG9mIE5ldyBPcmxlYW5zLjwvcD48cD5BcyBwYXJ0IG9mIHRoZWlyIHZpc2l0IHRvIE5CQSBB
bGwtU3RhciB3ZWVrZW5kLCB0aGUgaGlnaCBzY2hvb2wgc3R1ZGVudHMgZnJvbSBTdC4gVmluY2Vu
dC1TdC4gTWFyeSBhbmQgdGhlIEFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hvb2xzIHBhcnRuZXJlZCB3aXRoIFlv
dXRoIFJlYnVpbGRpbmcgTmV3IE9ybGVhbnMgdG8gaGVscCByZWJ1aWxkIGEgZGlzdHJlc3NlZCBo
b21lIGF0IDI3NTMgU3QuIEFubiBTdHJlZXQuPC9wPjxwPlRoaXMgaXMgdGhlIHRoaXJkIHllYXIg
dGhlIGFtYmFzc2Fkb3JzIGhhdmUgbWFkZSBhbiBBbGwtU3RhciB0cmlwLiBJbiAyMDE1LCBmb3Vy
IG1lbWJlcnMgd2VudCB0byBOZXcgWW9yay4gTGFzdCB5ZWFyIDEyIHRyYXZlbGVkIHRvIFRvcm9u
dG8sIHdoZXJlIHRoZXkgZXhwZXJpZW5jZWQgYW4gZW1vdGlvbmFsIGRheSBhdCBhIGZpdG5lc3Mg
ZmFjaWxpdHkgZGVkaWNhdGVkIHRvIGhlbHBpbmcgdGhvc2Ugd2l0aCBkaXNhYmlsaXRpZXMgYW5k
IGRldmVsb3BtZW50YWwgaXNzdWVzLjwvcD48cD5CdXQgdGhpcyB0aW1lLCBhbGwgMjMgZ290IHRo
ZWlyIGhhbmRzIGRpcnR5LjwvcD48cD5Nb250ZXMgY29uZmVzc2VkIHNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
a25vdyB3aGljaCBzdGF0ZSBOZXcgT3JsZWFucyB3YXMgaW4gd2hlbiBzaGUgbGVhcm5lZCB3aGVy
ZSBzaGUgd2FzIGdvaW5nLiBCdXQgYXMgc2hlIGxvb2tlZCBkb3duIHRoZSBibG9jayBvZiBsb25n
LCBuYXJyb3cgaG91c2VzIGluIHZhcmlvdXMgc3RhZ2VzIG9mIHJlY29uc3RydWN0aW9uLCB3aXRo
IHRydWNrcyBsaW5pbmcgdGhlIHN0cmVldCBhbmQgY29uZXMgbWFya2luZyByb2NreSBwaXRzIGlu
IHRoZSBwYXZlbWVudCwgc2hlIHNvdW5kZWQgaW5zcGlyZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhbnQg
dG8gdGFrZSBob21lIHBhcnQgb2YgdGhpcyBjaXR5LCBhbmQgYWxzbyB0aGUgb3RoZXIgd2F5IGFy
b3VuZCAmIzgyMTI7IEkgd2FudCB0byBsZWF2ZSBhIHBpZWNlIG9mIEFrcm9uIGhlcmUsJiM4MjIx
OyBNb250ZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0JvdGggY2l0aWVzIGhhdmUgdGhlaXIgb3duIGN1bHR1cmUg
YW5kIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgYm90aCBncmVhdC4gSSB3YW50IHRoYXQgdG8gaGF2ZSBhbiBpbXBh
Y3Qgb24gcGVvcGxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBUYW5rZXJzbGV5LCAxNywgYSBqdW5p
b3IgYXQgQWtyb24gU3RlbSBIaWdoIFNjaG9vbCwgc3BlbnQgaGlzIGRheSBwdXR0aW5nIHVwIHNo
ZWV0cm9jayBvbiBhIGJhdGhyb29tIGNlaWxpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG9u
ZSB0aGluZyB0byBzaWdodHNlZSBhbmQgc2VlIHRoZSBjdWx0dXJlLCBidXQgcmVhbGx5IGdldHRp
bmcgaW4gYW5kIGhlbHBpbmcgaW4gdGhpcyB3YXksIHlvdSBnZXQgYSB0b3RhbGx5IGRpZmZlcmVu
dCBwZXJzcGVjdGl2ZSB0aGFuIHlvdSB3b3VsZCBkb2luZyB0aGUgYXZlcmFnZSB0b3VyaXN0eSB0
aGluZ3MsJiM4MjIxOyBUYW5rZXJzbGV5IHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBtZWFucyBhIGxvdCB0aGF0
IHdlJiM4MjE3O3JlIGhlcmUgYW5kIGFjdHVhbGx5IGdldHRpbmcgdG8gd29yay4gQnVpbGRpbmcg
dGhlIGNvbW11bml0eSBmaXJzdGhhbmQgaXMgcmVhbGx5IGF3ZXNvbWUgdG8gbWUuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJdCYjODIxNztzIGdpdmluZyBiYWNrIHRvIHBlb3BsZSB3aG8gZGVzZXJ2ZSBpdCwgc29t
ZXRoaW5nIExlQnJvbiB3b3VsZCByZWFsbHkgbGlrZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uIEZyaWRheSYj
ODIxNztzIGFnZW5kYSBpcyBhbm90aGVyIGhvdXNlIHJlYnVpbGQsIHRoaXMgb25lIGRhbWFnZWQg
Ynkgb25lIG9mIHNldmVuIHRvcm5hZG9lcyB0aGF0IHRvdWNoZWQgZG93biBpbiBzaXggcGFyaXNo
ZXMgbGFzdCB3ZWVrLjwvcD48cD5UYW5rZXJzbGV5IGFsc28gbGlrZWQgdGhlIHBhcnRuZXJzaGlw
IHdpdGggWW91dGggUmVidWlsZGluZyBOZXcgT3JsZWFucywgZm91bmRlZCBhZnRlciBIdXJyaWNh
bmUgS2F0cmluYSB3aGVuIGhpZ2ggc2Nob29sIHN0dWRlbnRzIGxlYXJuZWQgdGhhdCBtaW5vcnMg
d2VyZW4mIzgyMTc7dCBwZXJtaXR0ZWQgdG8gcGFydGljaXBhdGUgaW4gdGhlaXIgY2l0eSYjODIx
NztzIHJlY29uc3RydWN0aW9uIGJlY2F1c2Ugb2YgaW5zdXJhbmNlIGxpYWJpbGl0eSBpc3N1ZXMu
PC9wPjxwPk1pY2hlbGxlIENhbXBiZWxsLCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIExlQnJv
biBKYW1lcyBGYW1pbHkgRm91bmRhdGlvbiwgc2FpZCB0aGUgaG9tZXMgdGhlIGxvY2FsIGdyb3Vw
IGlzIHJlYnVpbGRpbmcgd2lsbCBiZSBzb2xkIHRvIHRlYWNoZXJzIGF0IGEgZGlzY291bnRlZCBy
YXRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2l0aCB3aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIGRvaW5nIGJhY2sgaW4gQWty
b24sIHRoYXQgd2hvbGUgd3JhcGFyb3VuZCBpcyBzbyBwZXJmZWN0LCYjODIyMTsgQ2FtcGJlbGwg
c2FpZCwgcmVmZXJyaW5nIHRvIHRoZSBmb3VuZGF0aW9uJiM4MjE3O3MgSSBQcm9taXNlIGFuZCBX
aGVlbHMgZm9yIEVkdWNhdGlvbiBwcm9ncmFtcy4gSmFtZXMgaGFzIGd1YXJhbnRlZWQgZnJlZSBm
b3VyLXllYXIgY29sbGVnZSBzY2hvbGFyc2hpcHMgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24g
Zm9yIHF1YWxpZnlpbmcgc3R1ZGVudHMgaGUgbWVudG9ycy48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBhbWJhc3Nh
ZG9ycyYjODIxNzsgQWxsLVN0YXIgYWN0aXZpdGllcyB3aWxsIGhhdmUgYSBwYXliYWNrIGZvciBB
a3JvbiBhcyB3ZWxsLiBVc2luZyB0aGVpciB0aW1lIGluIE5ldyBPcmxlYW5zIGFzIGluc3BpcmF0
aW9uLCB0aGUgMjMgbXVzdCBjb21lIHVwIHdpdGggYSBwcm9qZWN0IHRvIGJlbmVmaXQgdGhlaXIg
aG9tZXRvd24gYW5kIGl0IG11c3QgYmUgY29tcGxldGVkIGJ5IEp1bmUgMS48L3A+PHA+R3VpZGlu
ZyB0aGUgYW1iYXNzYWRvcnMgaW4gdGhlaXIgYnJhaW5zdG9ybWluZyB3aWxsIGJlIE5pY29sZSBI
YXNzYW4gb2YgQWtyb24gUHVibGljIFNjaG9vbHMsIHdobyBoYXMgc2VydmVkIGFzIGEgbGlhaXNv
biB0byB0aGUgZm91bmRhdGlvbiBzaW5jZSBKYW51YXJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7RXZlcnl0aGlu
ZyYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGNvbWUgZnJvbSB0aGVtLCYjODIyMTsgSGFzc2FuIHNhaWQuICYj
ODIyMDtXaGF0IEkmIzgyMTc7bSBjdXJpb3VzIGFib3V0LCBpcyBpdCBnb2luZyB0byBiZSBhIHBy
b2plY3QgdGhhdCYjODIxNztzIGEgb25lLXRpbWUgdGhpbmcgb3IgaXMgaXQgZ29pbmcgdG8gYmUg
c29tZXRoaW5nIHRoYXQmIzgyMTc7cyByZXBsaWNhdGVkIGFuZCB3aWxsIGNvbnRpbnVlIG9uPyYj
ODIyMTs8L3A+PHA+TW9udGVzIHNhaWQgc2hlIHdhbnRzIHRoZSBBa3JvbiBwcm9qZWN0IHRvIGJl
IHNvbWV0aGluZyBiaWcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgY2l0eSB3ZSYjODIxNzty
ZSBhbGwgdXNlZCB0byBhbmQgeW91JiM4MjE3O3JlIGxpa2UsICYjODIxNjtJdCYjODIxNztzIGFu
b3RoZXIgb3JkaW5hcnkgZGF5LiYjODIxNzsgWW91IGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gbGl2ZSBs
aWtlIHRoYXQsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSB3YW50IHRvIGNoYW5nZSBwZW9w
bGUmIzgyMTc7cyBsaXZlcyBhbmQgY29udGludWUgdG8gZG8gdGhhdCBldmVyeSBkYXkuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5BcyBuYWlscyB3ZXJlIHBvdW5kZWQgYW5kIGEgdGFibGUgc2F3IHdoaW5lZCBpbiB0
aGUgYmFja2dyb3VuZCwgYWxsIGludm9sdmVkIHNlZW1lZCBleGNpdGVkIGFib3V0IHRoZSBib25k
aW5nIGV4cGVyaWVuY2UgZm9yIHRoZSBhbWJhc3NhZG9ycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3
O3MganVzdCBiZWVuIG9uZSBkYXkgYW5kIHdlJiM4MjE3O3JlIGFsbCBsaWtlIGEgaHVnZSBmYW1p
bHkgYWdhaW4sJiM4MjIxOyBUYW5rZXJzbGV5IHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtFdmVuIHRob3Vn
aCBJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gaGFuZ2luZyBvdXQgd2l0aCB0aGVtIGZvciBhIHdoaWxlLCBJIGZl
ZWwgbGlrZSB0aGlzIHRyaXAgaGFzIHJlYWxseSBpbXBhY3RlZCB1cyBiZWNhdXNlIHlvdSYjODIx
NztyZSBkb2luZyB0aGluZ3MgeW91IG5ldmVyIHRob3VnaHQgeW91IHdvdWxkIGJlIGRvaW5nLCYj
ODIyMTsgTW9udGVzIHNhaWQuPC9wPjxwPkEgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBkcnl3YWxsIHRlYW0sIEhh
c3NhbiBjYW4gYXR0ZXN0IHRvIHRoYXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGVuIHdlIHN0YXJ0ZWQgbm9u
ZSBvZiB1cyBrbmV3IGFueXRoaW5nLCYjODIyMTsgSGFzc2FuIHNhaWQsIGZvdXIgaG91cnMgaW50
byB0aGUgcmVidWlsZGluZyBwcm9qZWN0LiAmIzgyMjA7Tm93IGl0JiM4MjE3O3MgbGlrZSwgJiM4
MjE2O09LLCB3ZSBuZWVkIG91ciBuZXh0IHBpZWNlLCYjODIxNzsgYW5kIGV2ZXJ5b25lIGRvZXMg
dGhlIG1lYXN1cmluZywgdGhlIGN1dHRpbmcsIGV2ZXJ5b25lIGhhcyB0aGVpciBvd24gcm9sZS4g
RXZlcnlvbmUmIzgyMTc7cyBjb21lIHRvZ2V0aGVyIGFuZCBsZWFybmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
TGl0ZXJhbGx5IHRoZSBmaXJzdCBvbmUgd2UgYWxsIHN0b29kIHRoZXJlLCBub3Qgc3VyZSB3aGF0
IHRvIGRvLiBJdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZml0LiBXZSBoYWQgdG8gc2V0IGl0IGFzaWRlIGFuZCBz
dGFydCBhZ2Fpbi4gV2F0Y2hpbmcgdGhlIGtpZHMgc3RlcCB1cCBhbmQgYmUgbGVhZGVycyBpbiBz
b21ldGhpbmcgdGhleSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhbnkgZXhwZXJpZW5jZSBpbiBpcyBwcmV0
dHkgYXdlc29tZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZXJlIHdpbGwgYmUgZnVuIG1peGVkIGluIHdpdGgg
dGhlaXIgaGFyZCB3b3JrLiBBIENhanVuIGRpbm5lciB3YXMgc2NoZWR1bGVkIGZvciBUaHVyc2Rh
eSBuaWdodC4gT24gU2F0dXJkYXksIHRoZXkgd2lsbCB3YXRjaCBKYW1lcyBwcmFjdGljZSB3aXRo
IHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgQWxsLVN0YXJzIGF0IHRoZSBNZXJjZWRlcy1CZW56IFN1
cGVyZG9tZS4gVGhleSB3aWxsIGRlcGFydCBTdW5kYXksIGJlZm9yZSBKYW1lcyBhbmQgS3lyaWUg
SXJ2aW5nIHJlcHJlc2VudCB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGluIHRoZSA4IHAubS4gQWxsLVN0YXIgR2Ft
ZSBhdCBTbW9vdGhpZSBLaW5nIENlbnRlci48L3A+PHA+TW9udGVzIHNhaWQgcGFydGljaXBhdGlu
ZyBpbiB0aGUgYW1iYXNzYWRvcnMgcHJvZ3JhbSBoYXMgaGVscGVkIGhlciBiZSBtb3JlIGdyYXRl
ZnVsLCB0aGFua2Z1bCB0aGF0IHNoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ28gdGhyb3VnaCBoZXIgcGFyZW50
cyYjODIxNzsgZXhwZXJpZW5jZXMgYXMgTWV4aWNhbiBpbW1pZ3JhbnRzLiBCdXQgd2hpbGUgc2hl
IG9uY2UgYmVsaWV2ZWQgc2hlJiM4MjE3O2QgYmVjb21lIGEgcmVnaXN0ZXJlZCBudXJzZSwgaGVy
IGludm9sdmVtZW50IGluIEphbWVzJiM4MjE3OyBmb3VuZGF0aW9uIGhhcyBoZXIgdGhpbmtpbmcg
YWJvdXQgYSBjYXJlZXIgYXMgYSBzb2Npb2xvZ2lzdCBhbmQgY29udGludWluZyBjaGFyaXR5IHdv
cmsuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UgbG9vayBmb3IgdGhlIGJlbmVmaXRzLCBidXQgYXMgeW91IGdv
IGRvd24gdGhlIGxpbmUgeW91IHNlZSB0aGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWF0dGVyLCYjODIyMTsg
c2hlIHNhaWQgb2YgaGVyIHRpbWUgaW4gdGhlIGFtYmFzc2Fkb3IgcHJvZ3JhbS4gJiM4MjIwO1Ro
YXQgZ3Jvd3MgaW4gZWFjaCBwZXJzb24gZGlmZmVyZW50bHkuIFdlIGFsbCBoYXZlIGEgZGlmZmVy
ZW50IHB1cnBvc2UgYW5kIHlvdSBraW5kIG9mIGZpbmQgaXQuIEkmIzgyMTc7bSByZWFsbHkgZ2xh
ZCBJIGpvaW5lZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91
ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJs
YTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0
ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlk
ZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.