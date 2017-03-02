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LeBron James’ gesture in Deron Williams’ Cavaliers debut misses the basket, but not the mark

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 2, 2017 - 06:10 PM
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The Houston Rockets' Trevor Ariza (1) defends as the Dallas Mavericks' Deron Williams works off the dribble during a game Oct. 28, 2016 in Dallas. (Richard W. Rodriguez/Fort Worth Star-Telegram/TNS)


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