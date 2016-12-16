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LeBron James hints NBA players opted for peace with owners instead of chasing every dollar in collective bargaining agreement

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 16, 2016 - 04:20 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James reacts as he sees a friend on the sideline before the start of the first quarter of a game against the New York Knicks, Dec. 7 at Madison Square Garden in New York. (AP Photo/Kathy Willens)


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