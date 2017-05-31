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LeBron James’ L.A. home vandalized, racial slur left on gate

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 31, 2017 - 01:11 PM | Updated: May 31, 2017 - 01:52 PM

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