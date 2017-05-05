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LeBron James relishes away games in playoffs

By Tom Withers
Associated Press

Published: May 5, 2017 - 11:19 PM
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