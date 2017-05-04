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LeBron James said he hasn’t experienced racism in Boston, but applauds Adam Jones’ standing ovation

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 4, 2017 - 05:12 PM
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Baltimore Orioles' Adam Jones prepares to bat prior to the first inning Wednesday against the Boston Red Sox at Fenway Park in Boston. The teams play the final game of their series, one filled with player ejections and fan controversies, at Fenway Park on Thursday evening. (AP Photo/Charles Krupa)

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