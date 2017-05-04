LeBron James said he hasn’t experienced racism in Boston, but applauds Adam Jones’ standing ovation

PHA+Q2xldmVsYW5kOiBMZUJyb24gSmFtZXMganVzdCBoYXBwZW5lZCB0byBiZSB3YXRjaGluZyB0
aGUgQm9zdG9uIFJlZCBTb3ggZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBCYWx0aW1vcmUgT3Jpb2xlcyBvbiBU
dWVzZGF5IG5pZ2h0IHdoZW4gaGUgc2F3IHRoZSBGZW53YXkgUGFyayBjcm93ZCBnaXZlIEFkYW0g
Sm9uZXMgYSBzdGFuZGluZyBvdmF0aW9uLjwvcD48cD5CZWNhdXNlIGhlIHN0YXlzIGF3YXkgZnJv
bSBzb2NpYWwgbWVkaWEgZHVyaW5nIHRoZSBOQkEgcGxheW9mZnMsIHRoZSBDYXZhbGllcnMgc3Rh
ciBzYWlkIGhlIHdhc24mIzgyMTc7dCBlbnRpcmVseSBzdXJlIHdoYXQgd2FzIGdvaW5nIG9uLiBI
ZSBzYWlkIGhlIGhhZCB0aGUgYXVkaW8gb2ZmLCBzbyBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGVhciB3aGF0IHdh
cyBiZWluZyBzYWlkIG9uIHRlbGV2aXNpb24uPC9wPjxwPlRoZSBSZWQgU294IGNyb3dkLCBpbmNs
dWRpbmcgc29tZSBvZiB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIHBsYXllcnMsIGdhdmUgb3V0ZmllbGRlciBK
b25lcyB0aGUgcmVjZXB0aW9uIHdoZW4gaGUgY2FtZSB0byB0aGUgcGxhdGUgZm9yIGhpcyBmaXJz
dCBhdC1iYXQgYmVjYXVzZSBKb25lcyBoYWQgYmVlbiB0aGUgdGFyZ2V0IG9mIHJhY2lhbCB0YXVu
dHMgdGhlIG5pZ2h0IGJlZm9yZS4gSGUgc2FpZCBhZnRlciB0aGUgZ2FtZSBoZSBoZWFyZCAmIzgy
MjA7dGhlIE4td29yZCBhIGhhbmRmdWwgb2YgdGltZXMuJiM4MjIxOyBIZSBhbHNvIGhhZCBhIGJh
ZyBvZiBwZWFudXRzIHRocm93biBpbiBoaXMgZGlyZWN0aW9uIHRoYXQgaGl0IGEgcG9saWNlIG9m
ZmljZXIuIDwvcD48cD5UaGlydHktZm91ciBmYW5zIHdlcmUgZWplY3RlZCwgYWJvdXQgdHdpY2Ug
dGhlIG5vcm1hbCBhbW91bnQsIGFsdGhvdWdoIG5vbmUgZm9yIHV0dGVyaW5nIHJhY2lhbCBzbHVy
cy48L3A+PHA+U2luY2UgdGhlIGluY2lkZW50LCBKYW1lcyBoYXMgcGlja2VkIHVwIHNvbWUgb2Yg
d2hhdCBoYXBwZW5lZC4gU28gd2hlbiBoZSB3YXMgYXNrZWQgYWZ0ZXIgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7
IDEyNS0xMDMgdmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBUb3JvbnRvIFJhcHRvcnMgb24gV2VkbmVzZGF5IG5p
Z2h0IGluIEdhbWUgMiBvZiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIHNlbWlmaW5hbHMgYXQgUXVp
Y2tlbiBMb2FucyBBcmVuYSB0byBjb21tZW50IG9uIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgdG8gSm9uZXMsIEph
bWVzIGFuc3dlcmVkIHRob3VnaHRmdWxseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBkZWxp
Y2F0ZSBzaXR1YXRpb24uIFJhY2lzbSB3ZSBrbm93IGV4aXN0cywmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQu
ICYjODIyMDtZb3UgdHJ5IG5vdCB0byBwdXQgeW91cnNlbGYgaW4gYSBwb3NpdGlvbiAuLi4gZm9y
IG1lIGFzIGEgZmF0aGVyIEkgdHJ5IHRvIGp1c3QgZ2l2ZSBteSBraWRzIHRoZSBibHVlcHJpbnQg
b24gaG93IGxpZmUgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUsIGJ1dCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBkYXkgSSBj
YW4gb25seSB0ZWxsIHRoZW0gc28gbXVjaCBhbmQgdGhlbiB0aGV5IGhhdmUgdG8gZ28gb3V0IGFu
ZCBsaXZlIGl0IFt0aGVtc2VsdmVzXS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0ZvciBtZSwganVzdCB0cnkgdG8g
YmUgcmVzcGVjdGZ1bCBmb3Igb25lLCByZXNwZWN0ZnVsIHRvIG90aGVycyBhbmQgSSBmZWVsIGlm
IHlvdSBkbyB0aGF0IGNvbnNpc3RlbnRseSBJIGJlbGlldmUgdGhlIGthcm1hIHdpbGwgY29tZSBi
YWNrIHRvIHlvdS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphbWVzIHNhaWQgaGUgaGVhcmQgYSBjb3VwbGUgb2Yg
YXRobGV0ZXMgc2F5IHRoZXkgZXhwZWN0IHJhY2lzdCByZW1hcmtzIHdoZW4gdGhleSBwbGF5IGlu
IEJvc3Rvbiwgd2hlcmUgdGhlIENhdnMgd2lsbCBzb29uIGJlIHBsYXlpbmcgaWYgdGhleSBhbmQg
dGhlIEJvc3RvbiBDZWx0aWNzIGNhbiBjbG9zZSBvdXQgdGhlaXIgcmVzcGVjdGl2ZSBjb25mZXJl
bmNlIHNlbWlmaW5hbCBzZXJpZXMuIFRoZSBDZWx0aWNzIGxlYWQgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gV2l6
YXJkcyAyLTEuPC9wPjxwPkJ1dCBkdXJpbmcgaGlzIDE0LXllYXIgY2FyZWVyLCB0aGUgZm91ci10
aW1lIE5CQSBNVlAgc2FpZCBoZSYjODIxNztzIG5ldmVyIGhlYXJkIHN1Y2ggdGF1bnRzLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBwbGF5ZWQgaW4gQm9zdG9uIGEgbG90LiBJIGp1c3QgdHJ5IHRv
IGhhdmUgdHVubmVsIHZpc2lvbiB3aGVuIEkgcGxheS4gSSBjYW4mIzgyMTc7dCByZWNhbGwgZXZl
ciBoZWFyaW5nIHNvbWV0aGluZyB0aGF0IHdhcyByYWNpc20gdG93YXJkIG1lLCYjODIyMTsgSmFt
ZXMgc2FpZC48L3A+PHA+QnV0IEphbWVzIGtuZXcgYWJvdXQgdGhlIG1lc3NhZ2UgcG9zdGVkIG9u
IFR3aXR0ZXIgYnkgTW9va2llIEJldHRzIG9mIHRoZSBSZWQgU294LiAmIzgyMjA7RmFjdDogSSYj
ODIxNzttIEJsYWNrIHRvby4gTGl0ZXJhbGx5IHN0YW5kIHVwIGZvcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vU2ltcGx5QUoxMCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7U2ltcGx5
QUoxMCZuYnNwOzwvYT4gdG9uaWdodCBhbmQgc2F5IG5vIHRvIHJhY2lzbSwmIzgyMjE7IEJldHRz
IHR3ZWV0ZWQuICYjODIyMDtXZSBhczxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVkU294
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtSZWRTb3gmbmJzcDs8L2E+IGFuZDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUxCIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtNTEIm
bmJzcDs8L2E+IGZhbnMgYXJlIGJldHRlciB0aGFuIHRoaXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0IG1h
ZGUgYW4gaW1wcmVzc2lvbiBvbiBKYW1lcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQgd2FzIGdy
ZWF0IHRoYXQgb3RoZXIgZ3V5cyBzcG9rZSB1cCBmb3IgaGltLCBub3QgZXZlbiBvbiBoaXMgb3du
IHRlYW0sIGd1eXMgZnJvbSB0aGUgUmVkIFNveCBzcG9rZSB1cCBmb3IgQWRhbSBKb25lcyBzYXlp
bmcsICYjODIxNjtIZXksIGZhbnMsIHdlIG5lZWQgeW91IGd1eXMgdG8sIHRoaXMgaXMgYSBzaXR1
YXRpb24gd2hlcmUgeW91IG5lZWQgdG8gaGF2ZSBhIHN0YW5kaW5nIG92YXRpb24uIFBsZWFzZSBk
byB0aGF0IGJlY2F1c2UgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgZ3JlYXQgZm9yIHNwb3J0cywgaXQmIzgyMTc7
cyBub3QgZ3JlYXQgZm9yIHNvY2lldHksJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtNYXJ0aW4gTHV0aGVyIEtpbmcsIGFsbCBoZSB0YWxrZWQgYWJvdXQgd2Fz
IHRyeWluZyB0byB1bml0ZSBhbGwgb2YgdXMuIE5vIG1hdHRlciB0aGUgY29sb3IsIHRoZSBubyBt
YXR0ZXIgdGhlIHJhY2UsIG5vIG1hdHRlciB0aGUgc2hhcGUgb3Igc2l6ZS4gUmFjaXNtIGlzIGdv
aW5nIHRvIGJlIGEgcGFydCBvZiB0aW1lIGZvcmV2ZXIsIEkgYmVsaWV2ZS4gSSB0aGluaywgZm9y
IHVzLCB0aGUgcGVvcGxlIHRoYXQgaGF2ZSB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gaGF2ZSB2b2ljZSBh
bmQgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gaGF2ZSBzb21lIHBsYXkgb24geW91dGggdGhhdCYjODIxNztzIGNv
bWluZyB1cCwgd2UgaGF2ZSB0byBsZWFkIHRoZW0gdGhlIGJlc3Qgd2F5IHdlIGNhbi4gPC9wPjxw
PiYjODIyMDtXZSBoYXZlIHRvIGxpdmUgd2l0aCB0aGUgcmVzdWx0cy4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHJl
YWwsIHJlYWwgbG9uZ2VyIGNvbnZlcnNhdGlvbiwgYnV0IGlmIHdlIGNhbiBrZWVwIHRoZSBjb252
ZXJzYXRpb24gZ29pbmcsIEkgdGhpbmsgaXQgaGVscHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJsYSBSaWRl
bm91ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIGhl
ciBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbWFybGEiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj53d3cub2hpby5jb20vbWFybGE8L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEg
aHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.