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LeBron James says Cavaliers teammate Kyrie Irving deserves to be in MVP conversation

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 31, 2016 - 07:02 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (right) tries to shoot over Washington Wizards' Marcin Gortat during the first half of a preseason game in Oct. 2016, in Columbus. (AP Photo/Jay LaPrete)

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