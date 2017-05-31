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Vandalism

LeBron James says vandalism at Los Angeles home shows racism is alive in America

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 31, 2017 - 01:11 PM | Updated: May 31, 2017 - 10:41 PM
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Television crews interview pedestrians gathered across from the front gate of a home belonging to Cleveland Cavaliers' LeBron James, Wednesday in Los Angeles. Police are investigating after someone spray painted a racial slur on the front gate of James' home in Los Angeles on the eve of the NBA Finals. (AP Photo/Damian Dovarganes)


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