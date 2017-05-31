All CATEGORIES
☰ Menu

Vandalism

LeBron James says vandalism at Los Angeles home shows racism is alive in America

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 31, 2017 - 01:11 PM | Updated: June 1, 2017 - 11:07 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Television crews interview pedestrians gathered across from the front gate of a home belonging to Cleveland Cavaliers' LeBron James, Wednesday in Los Angeles. Police are investigating after someone spray painted a racial slur on the front gate of James' home in Los Angeles on the eve of the NBA Finals. (AP Photo/Damian Dovarganes)


MORE IN SPORTS

talmadge04_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
High school baseball / Tallmadge 4, Dayton Chaminade Julienne 0: Blue Devils use ‘small ball’ to win Division II state championship

Columbus: It turns out small ball can win big trophies.

cavs04
Cavaliers’ Tristan Thompson knows ‘past the thermostat’ level required in NBA Finals Game 2 vs. Warriors
dyer01cut_01
Bob Dyer: He helps the Cavs find their footing
Ryan Lewis: Indians keep standing as top contender in weak division despite imperfect start
Boys track and field: St. V-M wins state relay title; GlenOak, Hoover standouts earn state crowns; Woodridge, CVCA, Medina athletes place second
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next