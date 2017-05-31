All CATEGORIES
☰ Menu

Vandalism

LeBron James says vandalism at Los Angeles home shows racism is alive in America

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 31, 2017 - 01:11 PM | Updated: June 1, 2017 - 11:07 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Television crews interview pedestrians gathered across from the front gate of a home belonging to Cleveland Cavaliers' LeBron James, Wednesday in Los Angeles. Police are investigating after someone spray painted a racial slur on the front gate of James' home in Los Angeles on the eve of the NBA Finals. (AP Photo/Damian Dovarganes)


MORE IN SPORTS

cavs02cut_00 Marcio Jose Sanchez - AP
Warriors 113, Cavaliers 91: Kevin Durant leads Warriors to Game 1 rout; LeBron scores 28 points

OAKLAND: Just over three minutes into the third quarter of Game 1 of the NBA Finals on Thursday night, Tyronn Lue called a timeout and strolled out onto the court at Oracle Arena.

Stephen Curry had just sank a 19-footer — accounting for two of his 14 points in the quarter — and the Cavs coach was trying to push pause on a game that was spiraling fast on his squad.

tribe02cut_01
Indians 8, Athletics 0: Indians ace Corey Kluber rolls in return outing, strikes out 10 in six innings
Boys Division II state volleyball scouting report
fans02cut_01
Cavaliers fandom rooted in family at Ellet watch party
Track and field: Area athletes travel to Columbus with state championship dreams
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next