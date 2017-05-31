All CATEGORIES
☰ Menu

Vandalism

LeBron James says vandalism at Los Angeles home shows racism is alive in America

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 31, 2017 - 01:11 PM | Updated: June 1, 2017 - 11:07 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Television crews interview pedestrians gathered across from the front gate of a home belonging to Cleveland Cavaliers' LeBron James, Wednesday in Los Angeles. Police are investigating after someone spray painted a racial slur on the front gate of James' home in Los Angeles on the eve of the NBA Finals. (AP Photo/Damian Dovarganes)


MORE IN SPORTS

cavs02cut_44 Marcio Jose Sanchez - AP
Cavaliers report: Assistant coach says Kyrie Irving has grown more this season than during 2016 championship run

INDEPENDENCE: A least twice this season, Kyrie Irving has done something or said something on the court that prompted Larry Drew to nudge Cavaliers coach Tyronn Lue.

cavs02cut_00
NBA FINALS GAME 1 - Warriors 113, Cavaliers 91: Kevin Durant leads Warriors to rout; LeBron scores 28 points
Boys Division II state volleyball scouting report
tribe02cut_01
Indians 8, Athletics 0: Indians ace Corey Kluber rolls in return outing, strikes out 10 in six innings
fans02cut_01
Cavaliers fandom rooted in family at Ellet watch party
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next