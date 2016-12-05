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LeBron James, some other Cavaliers will not stay at Trump SoHo hotel

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 5, 2016 - 07:19 PM

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