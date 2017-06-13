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LeBron James spectacular again, but his efforts not enough for Cavs in NBA Finals

Published: June 13, 2017 - 01:46 AM | Updated: June 13, 2017 - 02:13 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James, left, dunks in front of Golden State Warriors forward Kevin Durant (35) during the second half of Game 5 of basketball's NBA Finals in Oakland, Calif., Monday, June 12, 2017. The Warriors won 129-120 to win the NBA championship. (Ezra Shaw/Pool Photo via AP)

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