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LeBron James supremely confident he can lead Cavaliers to ‘something special’ despite rocky regular season

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 13, 2017 - 07:24 PM | Updated: April 14, 2017 - 08:20 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James prepares to inbound the ball during the second half of a game against the San Antonio Spurs, March 27 in San Antonio. (AP Photo/Darren Abate)

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