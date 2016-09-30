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LeBron James turns up heat on Cavaliers to sign free agent J.R. Smith

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 30, 2016 - 06:38 PM

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