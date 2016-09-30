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LeBron James turns up heat on Cavaliers to sign free agent J.R. Smith

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 30, 2016 - 06:38 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) and Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (5) celebrate after beating the Golden State Warriors 115-101 in Game 6 of the NBA Finals in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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