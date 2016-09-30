All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

LeBron James turns up heat on Cavaliers to sign free agent J.R. Smith

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 30, 2016 - 06:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) and Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (5) celebrate after beating the Golden State Warriors 115-101 in Game 6 of the NBA Finals in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

edorse03_02 Wilfredo Lee - AP
LeBron James endorses Hillary Clinton in online column on Business Insider and in Monday’s Beacon Journal

LeBron James has pretty much stayed above the political fray in his NBA career.

browns03_05
Washington 31, Browns 20: Second-half turnovers leave Browns NFL’s last winless team
tsider03_01
Indians to face Boston Red Sox in ALDS; Game 1 in Cleveland on Thursday
cavs03-DUNLEAVY_02
Newcomer Mike Dunleavy star of Cavaliers’ Wine & Gold Scrimmage
tribe03_03
Indians 3, Royals 2: Indians earn homefield advantage in Division Series, avoid Monday game in Detroit
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next