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Cavaliers

LeBron James won’t play in Cavaliers’ regular-season finale

By Tom Withers
Associated Press

Published: April 11, 2017 - 03:17 PM
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Cleveland Cavaliers guard Dahntay Jones (30) drives on Golden State Warriors guard Shaun Livingston and Draymond Green during the first half of Game 6 of the NBA Finals, June 16, 2016 in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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