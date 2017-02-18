LeBron’s 2017 statistics compared to his MVP seasons

PHA+Q2F2YWxpZXJzIHN0YXImIzgyMTc7cyAyMDE3IHN0YXRpc3RpY3MgY29tcGFyZWQgdG8gaGlz
IE1WUCBzZWFzb25zPC9wPjxwPjwvcD48cD48c3Ryb25nPlNlYXNvbglQUEcJTVBHCUZHICUJMy1w
dC4gJQlSZWIuCUFzdHMuCVN0bHMuPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjIwMTYtMTcJMjUuOQkzNy41CS41
MzkJLjM4OQk3LjcJOC44CTEuNDwvcD48cD4yMDA4LTA5CTI4LjQJMzcuNwkuNDg5CS4zNDQJNy42
CTcuMgkxLjc8L3A+PHA+MjAwOS0xMAkyOS43CTM5LjAJLjUwMwkuMzMzCTcuMwk4LjYJMS42PC9w
PjxwPjIwMTEtMTIJMjcuMQkzNy41CS41MzEJLjM2Mgk3LjkJNi4yCTEuOTwvcD48cD4yMDEyLTEz
CTI2LjgJMzcuOQkuNTY1CS40MDYJOC4wCTcuMwkxLjc8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.